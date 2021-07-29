إعطاء 71.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في فرنسا

قالت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، إنه تم حتى الآن إعطاء 71.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ658 ألفاً و735 جرعة في اليوم الواحد.

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت في فرنسا قبل نحو 30 أسبوعًا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا، إلى 6.12 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و923 حالة.

وسجلت فرنسا، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و26 أسبوعَا.