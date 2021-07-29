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أغنية "صعبة" لتامر حسني تقترب من ٤٠ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتتصدر التريند

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حققت أغنية"صعبة" للنجم تامرحسني، نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوزت نسب مشاهداتها ٤٠ مليون عبر موقع"يوتيوب" وذلك بعد طرحها بأيام قليلة، كما تصدرت التريند بقائمة الأغاني الأكثر استماعاً بقسم"الموسيقى" على نفس الموقع.

أغنية "صعبة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر على فتح الله،  والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

جدير بالذكر أن يُعرض حاليًا لنجم الجيل تامر حسني، بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي فيلمه الجديد "مش أنا" والذي حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية.

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