أغنية "صعبة" لتامر حسني تقترب من ٤٠ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتتصدر التريند

كما تصدرت التريند بقائمة الأغاني الأكثر استماعاً بقسم"الموسيقى" على نفس الموقع.

أغنية "صعبة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.



جدير بالذكر أن يُعرض حاليًا لنجم الجيل تامر حسني، بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي فيلمه الجديد "مش أنا" والذي حقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية.