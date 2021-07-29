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محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مجمع الخدمات الحكومي والطبي بالشوبك الشرقي

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف وهي أحدي القري المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والعمل علي تذليل أية معوقات تؤثر على الجدول الزمنى للأعمال .

وشملت جولة المحافظ الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية الجاري انشاءه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية.

كما تفقد محافظ الجيزة الموقع المقترح لإقامة المركز الطبى المتكامل والبالغ مساحته حوالي 1750 م2 لخدمة أهالي القرية والأرتقاء بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة فى ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحى المعيشية للمواطنين .

وتفقد المحافظ مركز شباب الشوبك الشرقي مشدداً على مدير مديرية الشباب والرياضة بحصر كافة الأحتياجات المطلوبة في مراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل علي تطويرها بشكل متكامل .
وشهدت جوله محافظ الجيزة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز حيث تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشوبك والتى تم نقلها الى مقر أخر على بعد 300 متر من المقر القديم وذلك لحين الأنتهاء من أعمال التطوير الشامل لها حيث تابع المحافظ انتظام العمل داخلها والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشددآ علي مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد نوبتجيات بالوحدات الصحية علي مدار اليوم لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين .

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بمراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة علي الطريق العام لتوسعة الشوارع لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكي تتكامل أعمال التطوير بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وحرص المحافظ علي تفقد أعمال تبطين ترعه الترخانية بطول 1,2كم بطريق الكيلو ٢١ والتي من المقرر تغطية ٥٠٠ م٣ منها موجها بضرورة مراعاه عوامل الأستدامة وان تتحمل أعمال التغطية الحركة المرورية لما للطريق من أهمية مرورية .
رافق محافظ الجيزة خلال جولته السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير ومديرية الشباب والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والعميد على عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف.

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