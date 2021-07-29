إزالة بناء لإنشائه بدون ترخيص في مدينة الأقصر

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء المرور اليومي تم اليوم الخميس رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة نجع دياب بمنشأة العماري، عبارة عن بناء دور ثالث علوي مبنى بالطوب الأحمر على مساحة ٨٠ م، وتمت الإزالة فى المهد وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار.



شارك في الحملة شعبان طايع رئيس حي المطار، ونشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية، ومحمد فوزي وشعبان أبو المجد نائبي رئيس الحي، ومحمد صالح وطارق محمد حامد مشرفي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.



وتهيب رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.





جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

