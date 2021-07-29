Advertisements

محكمة الاستئناف بتونس تسمح بتحقيقات مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:59 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

سمحت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، بتحقيقات مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بتهم فساد.

 

ووافقت السلطات على فتح تحقيق مع النائب التونسي سيف الدين مخلوف على خلفية شكوى "حادثة المطار"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن سعيد، في كلمة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على «فيس بوك»، إلى أنه سوف تصدر جملة من قرارات أخرى على شكل مراسيم للمساعدة في إنقاذ الدولة وعودة حالة السلم مرة أخرى.

 

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

 

 كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

 

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة الاستئناف حركة الاخوان تونس الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في المرج وسقوط قتيل

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي: إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا

مصادر تونسية: رئيس الوزراء المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال

حركة الشعب تؤكد مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي

الرئيس التونسي يعفي وزير الدفاع من منصبه

الخارجية الألمانية: ندعو لضمان الحفاظ على بنود الدستور التونسي وتنفيذها

عاجل.. الرئيس التونسي يُصدر قرارًا جديدًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والأنتقال لريال مدريد

12:00 م

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

03:31 م

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان