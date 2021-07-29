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"ترتفع غدا".. 6 نصائح للتعامل مع الرطوبة

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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تشهد البلاد خلال الساعات القادمة إرتفاع في درجة الرطوبة مما يؤثر بقوة على حالة الطقس بشكل عام، لذا يجب على المواطنين التعامل بشكل مناسب مع تلك الرطوبة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع رطوبة المناخ المتوقع ارتفاعها غدا:
- لمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، يجب الجلوس في أماكن بها تيار هوائي، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، وكلما كانت الحجرة مكشوفة قل الإحساس بالحر.

- لابد من ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والتي تساعد على التقليل من الإحساس بالحر والرطوبة المرتفعة.

- هناك بعض العصائر التي تساعد على مقاومة الرطوبة وتخفف من الإحساس بها، مثل عصير البرتقال، لاحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة للجسم، وزيادة رطوبة البشرة.

- يجب الاستحمام مرتين في اليوم بمياه باردة وليست فاترة، واستخدام صابون جلسرين لترطيب الجسم وتجنب استخدام الليفة عند الاستحمام.

- عليك بتناول كمية مناسبة من الماء يوميا حيث يمكنك شرب حوالي 7 أكواب من الماء يوميا للتخلص من الرطوبة.

- تناول الخضراوات الخضراء وذلك لمقاومة الشعور بإجهاد العضلات بالإضافة إلى ضرورة تناول الفاكهة المتنوعة في فصل الشتاء التي تساعد أجسامنا في التعامل مع الارتفاع في درجة الحرارة.


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