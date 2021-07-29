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المؤلف نادر صلاح الدين مع أبطال "معالي ماما" في كواليس التصوير

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص المؤلف نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم "معالي ماما" على زيارة فريق عمل الفيلم بعد استئناف التصوير بعد العيد وتواجد برفقتهم طوال اليوم.

وتواجد نادر صلاح الدين، مع المخرج أحمد نور والفنانة بشرى والفنان محمود الليثي والفنانة نور ايهاب والطفل ياسين امير وسولي.

وأكد نادر، انه سعيد بكتابة هذا العمل مشيرا انه عمل اجتماعي به الكثير من حياة الآخرين وأنه متفائل بفريق عمل الفيلم وطاقتهم داخل اللوكيشن.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.


فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، و شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، ، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

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