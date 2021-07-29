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على شاطئ البحر.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور
الخميس 29/يوليو/2021 - 04:21 م
مي مرسي
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تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "صبري" بفستان مزرقش بعدد من الألوان يشبه زينة شهر رمضان وذلك على شاطئ البحر أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام.
وظهرت "صبري" بفستان مزرقش بعدد من الألوان يشبه زينة شهر رمضان وذلك على شاطئ البحر أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام.
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