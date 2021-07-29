تقارير: ريال مدريد يعيد صلاح إلى أولوياته

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد ربما يضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.





ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي كأولوية له في الموسم القادم لكن يبدو أن باريس سان جيرمان لن يسمح بذلك.





وتكشف تقارير إسبانية اليوم أن كارلو أنشيلوتي يرغب في ضم صلاح إلى صفوف ريال مدريد في حال تعثرت المفاوضات لضم كيليان مبابي.





وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 ويمكن له حينها مغادرة الريدز لأي فريق.