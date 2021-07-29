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مفاجأة في تشكيلة مصر الأوليمبي أمام البرازيل
الخميس 29/يوليو/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
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استقر شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأوليمبي على التشكيلة التي سيدفع بها أمام البرازيل في الدور ربع النهائي من بطولة أوليمبياد طوكيو 2020.
ويلتقي البرازيل أمام منتخب مصر في دور الثمانية يوم السبت القادم وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.
ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر الأوليمبي على النحو التالي:
حارس: محمد الشناوي.
الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي – أسامة جلال - كريم العراقي
الوسط الدفاعي: عمار حمدي – أكرم توفيق.
في خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – إبراهيم عادل – رمضان صبحي.
الهجوم: أحمد ياسر ريان.
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