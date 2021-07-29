"غرق أثناء السباحة".. تفاصيل وفاة شاب بنهر النيل في العياط

حققت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في واقعة غرق شاب بنهر النيل بالعياط، وطلبت النيابة التحريات اللازمة، والتي أفادت، أن شاب يدعى "محمود"، تعرض للغرق أثناء السباحة بنهر النيل في العياط.



وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شابا يدعى "محمود.ع"، تعرض للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق