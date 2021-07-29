Advertisements

"غرق أثناء السباحة".. تفاصيل وفاة شاب بنهر النيل في العياط

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
حققت النيابة العامة بجنوب الجيزة، في واقعة غرق شاب بنهر النيل بالعياط، وطلبت النيابة التحريات اللازمة، والتي أفادت، أن شاب يدعى "محمود"، تعرض للغرق  أثناء السباحة بنهر النيل في العياط.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شابا يدعى "محمود.ع"، تعرض للغرق بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مصانع المعسل ووزيرة الصناعة غريق في النيل غرق شاب الحوادث

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

4 ملايين يورو تهدد ضياع صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة شاب غرق بنهر النيل في المنيا

التحقيقات تكشف سبب غرق شاب بنهر النيل في الجيزة

لعدم إجادته السباحة.. التحقيقات تكشف تفاصيل غرق طالب بـ"نيل الصف"

التصريح بدفن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لغرقه بمياه العياط

عدم وجود شبهة جنائية.. التحقيقات تكشف مصرع شاب بنهر النيل بالعياط

لعدم إجادته السباحة.. التحقيقات تكشف مصرع شاب بنهر النيل بالعياط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

04:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان