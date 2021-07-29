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محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قّدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، التهنئة إلى اللواء طارق مشهو، عقب تعيينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة الأخيرة.

جاء ذلك خلال زيارته لمديرية الأمن، حيث هنأ المحافظ مدير الأمن الجديد، بعد إسناد المسؤولية له في حركة تنقلات الشرطة، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، حيث شهدت تلك الفترة التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات الإزالة ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، وبسط الأمن والأمان في ربوع المحافظة، وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

فيما أعرب اللواء طارق مشهور "مدير الأمن الجديد" عن تقديره وشكره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2021 والتي شملت الحركة تغيرات بمديريات أمن القاهرة والجيزة والصعيد بقرابة 17 مديرية أمن وقطاعات الأمن العام والمنافذ والأمن الاقتصادى والأمن الاجتماعى.

وصدق وزير الداخلية على الترقيات لضباط الشرطة بمختلف الدفعات وتصعيد البعض للمناصب القيادية فى إطار خطة الوزارة، حيث جرى ترقية الدفعة 1996 و1997 إلى رتبة عميد والدفعة 2001 و2002 إلى رتبة عقيد و2006 إلى رتبة المقدم و2011 إلى رتبة الرائد و2017 إلى رتبة النقيب.

ومن المقرر فتح باب التظلمات على الحركة فور الإعلان الرسمي عنها من خلال شئون الضباط.
محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة
محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة
محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة
محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة
محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة
محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد بعد تعيينه في حركة تنقلات الشرطة

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