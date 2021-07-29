4 ملايين يورو تهدد ضياع صفقة الموسم من الأهلي

جدد نادي دينامو زغرب الكرواتي، عرضه لشراء إبراهيم عادل نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني الأوليمبي مقابل 4 ملايين دولار.





وكان نادي بيراميدز قد رفض عرضه لشراء نفس اللاعب مع بداية الموسم الجاري، بعد توقف العرض وقتها عند 3 ملايين دولار فقط.





وعرض مسئولو دينامو زغرب على نظرائهم في بيراميدز استعارة ابراهيم عادل لمدة موسم مقابل مليون و500 الف دولار في حالة رفض بيعه حالياً على أن يتضمن العقد بند يمنح النادي الكرواتي أولوية شرائه مقابل 4 ملايين دولار.



