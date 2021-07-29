ظهير إنبي وموهوب دجلة يدخلان حسابات بيراميدز

يواصل مسؤولو بيراميدز سعيهم نحو ضم أبرز مواهب الدوري المصري من أجل تدعيم الفريق وقطع الطريق أمام الأهلي والزمالك مبكرا.





وكشفت مصادر عن دخول ثنائي جديد في حسابات فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الجاري.





ودخل محمد رضا لاعب وسط فريق دجلة والذي لفت الأنظار له بشدة في الفترة الأخيرة حسابات بيراميدز لضمه حيث يجيد اللعب في مركزي وسط الملعب الهجومي وصناعة اللعب إلى جانب مهاراته العالية في المراوغة والسرعة.





كما دخل مصطفى دويدار لاعب فريق إنبي حسابات بيراميدز أيضا حيث يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر والجناح ويشارك في الفترة الأخيرة مع الفريق البترولي في مركز الظهير الأيسر رغم أنه بالأساس ظهير أيمن.





وبرز دويدرا مع إنبي بشكل كبير تحت قيادة حلمي طولان ويعد جوكر ويلعب في أكثر من مركز الأمر الذي جعل أنظار بيراميدز تتجه نحوه.





كان بيراميدز قد أنهى في وقت سابق صفقة عبدالله مجدي لاعب وسط المقاصة والذي يعد من العناصر المبشرة للغاية قبل الدخول في منافسة مع الأهلي والزمالك لضمه، فضلا عن سموحة الذي عبر رئيسه فرج عامر عن غضبه بسبب خطف اللاعب وضمه.



