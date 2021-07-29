الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من خطباء المكافأة.. "ننشر الأسماء"



وعلى المديريات التابعين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ؛ لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وفق الخطة المعتمدة لذلك.



أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين "نظام الأجر مقابل عمل" الذين اجتازوا المقابلة بنجاح من محافظة أسيوط، وبعض المحافظات الأخرى الذين كان لهم عذر عن دخول الامتحان في اليوم المحدد لمحافظاتهم، وهم:1. عبد الغني نادي عبد الغني هواري أسيوط2. علاء عباس توفيق حسن أسيوط3. محمد جاد الرب سليمان جاد الرب أسيوط4. أحمد سيد عبد السميع مرسي أسيوط5. أحمد كمال كامل علي أسيوط6. إكرام خلف مازن حسن أسيوط7. ضياء الدين مصطفى سيد عبد الحليم أسيوط8. محمد رفعت محمد جابر أسيوط9. محمود مصطفى عبد الرحمن محمد أسيوط10. مصطفى محمد علي الدين أحمد بركات أسيوط11. رمضان أحمد يوسف أحمد أسيوط12. حسين محمد أحمد محمد أسيوط13. عبد الرحمن يحيى عبد العال عبد الغني أسيوط14. علاء سعد حفني طاهر أسيوط15. مجدي حسن محمد حسين أسيوط16. محمد جمال خلاف حسانين أسيوط17. مصطفى أحمد محمد حسن أسيوط18. مصطفى صابر عبد الباقي علي أسيوط19. محمد عبد السلام علي سيد أسيوط20. جلال الدين سعيد حسن محمد أسيوط21. أحمد عبد الحافظ سيد عبد الوهاب أسيوط22. أحمد فتحي أحمد حسين أسيوط23. أحمد فتحي مختار علي أسيوط24. أدهم أحمد محمد حسين أسيوط25. رمضان مرزق جمعة محمد أسيوط26. عمرو جمال مصطفى علي أسيوط27. محمود أحمد محمد حسن أسيوط28. مؤمن أحمد عباد محمد أسيوط29. هاشم محمد علي هاشم أسيوط30. سيد محمد محمد فراج أسيوط31. محمود رمضان أحمد كيلاني أسيوط32. مصطفى محمد سيد محمد أسيوط33. أحمد عبد الهادي علي جلال أسيوط34. عمر رضا يوسف عفيفي يوسف القليوبية35. حمد عبد الحافظ الأمين محمود أسوان