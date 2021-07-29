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الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من خطباء المكافأة.. "ننشر الأسماء"
الخميس 29/يوليو/2021 - 04:38 م
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين "نظام الأجر مقابل عمل" الذين اجتازوا المقابلة بنجاح من محافظة أسيوط، وبعض المحافظات الأخرى الذين كان لهم عذر عن دخول الامتحان في اليوم المحدد لمحافظاتهم، وهم:
1. عبد الغني نادي عبد الغني هواري أسيوط
2. علاء عباس توفيق حسن أسيوط
3. محمد جاد الرب سليمان جاد الرب أسيوط
4. أحمد سيد عبد السميع مرسي أسيوط
5. أحمد كمال كامل علي أسيوط
6. إكرام خلف مازن حسن أسيوط
7. ضياء الدين مصطفى سيد عبد الحليم أسيوط
8. محمد رفعت محمد جابر أسيوط
9. محمود مصطفى عبد الرحمن محمد أسيوط
10. مصطفى محمد علي الدين أحمد بركات أسيوط
11. رمضان أحمد يوسف أحمد أسيوط
12. حسين محمد أحمد محمد أسيوط
13. عبد الرحمن يحيى عبد العال عبد الغني أسيوط
14. علاء سعد حفني طاهر أسيوط
15. مجدي حسن محمد حسين أسيوط
16. محمد جمال خلاف حسانين أسيوط
17. مصطفى أحمد محمد حسن أسيوط
18. مصطفى صابر عبد الباقي علي أسيوط
19. محمد عبد السلام علي سيد أسيوط
20. جلال الدين سعيد حسن محمد أسيوط
21. أحمد عبد الحافظ سيد عبد الوهاب أسيوط
22. أحمد فتحي أحمد حسين أسيوط
23. أحمد فتحي مختار علي أسيوط
24. أدهم أحمد محمد حسين أسيوط
25. رمضان مرزق جمعة محمد أسيوط
26. عمرو جمال مصطفى علي أسيوط
27. محمود أحمد محمد حسن أسيوط
28. مؤمن أحمد عباد محمد أسيوط
29. هاشم محمد علي هاشم أسيوط
30. سيد محمد محمد فراج أسيوط
31. محمود رمضان أحمد كيلاني أسيوط
32. مصطفى محمد سيد محمد أسيوط
33. أحمد عبد الهادي علي جلال أسيوط
34. عمر رضا يوسف عفيفي يوسف القليوبية
35. حمد عبد الحافظ الأمين محمود أسوان
وعلى المديريات التابعين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ؛ لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وفق الخطة المعتمدة لذلك.
1. عبد الغني نادي عبد الغني هواري أسيوط
2. علاء عباس توفيق حسن أسيوط
3. محمد جاد الرب سليمان جاد الرب أسيوط
4. أحمد سيد عبد السميع مرسي أسيوط
5. أحمد كمال كامل علي أسيوط
6. إكرام خلف مازن حسن أسيوط
7. ضياء الدين مصطفى سيد عبد الحليم أسيوط
8. محمد رفعت محمد جابر أسيوط
9. محمود مصطفى عبد الرحمن محمد أسيوط
10. مصطفى محمد علي الدين أحمد بركات أسيوط
11. رمضان أحمد يوسف أحمد أسيوط
12. حسين محمد أحمد محمد أسيوط
13. عبد الرحمن يحيى عبد العال عبد الغني أسيوط
14. علاء سعد حفني طاهر أسيوط
15. مجدي حسن محمد حسين أسيوط
16. محمد جمال خلاف حسانين أسيوط
17. مصطفى أحمد محمد حسن أسيوط
18. مصطفى صابر عبد الباقي علي أسيوط
19. محمد عبد السلام علي سيد أسيوط
20. جلال الدين سعيد حسن محمد أسيوط
21. أحمد عبد الحافظ سيد عبد الوهاب أسيوط
22. أحمد فتحي أحمد حسين أسيوط
23. أحمد فتحي مختار علي أسيوط
24. أدهم أحمد محمد حسين أسيوط
25. رمضان مرزق جمعة محمد أسيوط
26. عمرو جمال مصطفى علي أسيوط
27. محمود أحمد محمد حسن أسيوط
28. مؤمن أحمد عباد محمد أسيوط
29. هاشم محمد علي هاشم أسيوط
30. سيد محمد محمد فراج أسيوط
31. محمود رمضان أحمد كيلاني أسيوط
32. مصطفى محمد سيد محمد أسيوط
33. أحمد عبد الهادي علي جلال أسيوط
34. عمر رضا يوسف عفيفي يوسف القليوبية
35. حمد عبد الحافظ الأمين محمود أسوان
وعلى المديريات التابعين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ؛ لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وفق الخطة المعتمدة لذلك.
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