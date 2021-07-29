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أحلام الرومانسية تحولت لكوابيس دموية.. جرائم القتل بين الأزواج بأسبوع

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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عندما يتقدم الرجل للارتباط بفتاة، فإن كل ما يسعيان إليه هو السعادة المطلقة، وتداعب الأحلام الرومانسية خيالهم، ولما يصلون إلى الزواج السعيد، نجده يهب إلى المرء أجنحة يحلق بها إلى القمة من هذه السعادة. 

أما إن كان الزواج غير سعيدًا، وكان إلى التعاسة أقرب، فيتحول إلى قيود وسلاسل وسجون، ومن يظل مقيدًا في هذه السلاسل قد يصل إلى لحظة الانفجار، ما يؤدي إلى العديد من الكوارث، والتي قد تنتهي بحوادث قتل، وتتحول فيه الأحلام الرومانسية إلى كوابيس مليئة بالدماء، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية حيث شهدت مصر عدة حوادث قتل كان أبطالها أزواج:

طبيب يقتل زوجته
"طبيب يقتل زوجته الطبيبة، وزوجة ربة منزل تغرز سكينًا في قلب زوجها، ثم زوج يطارد زوجته في الشارع حتى تعرضه لأزمة قلبية ويتوفى"، مشاهد كلها كانت غريبة على الشارع المصري، إلا أنها حدثت وسجلت في محاضر رسمية، وتناولتها وسائل الإعلام، وضجت بها صفحات الـ"سوشيال ميديا"، وتعرضها لكم "الفجر" في السطور التالية.

مشاجرة بين زوجين أدت لقتل زوج بالقليوبية
شهد كفر شكر بمحافظة القليوبية، حادثًا جديدًا للأزواج، فبدأ الحادث بمشاجرة بين زوجين داخل منزلهما، إثر خلافات أسرية، وأثناء المشاجرة، قررت الزوجة الهروب للشارع، وقرر الزوج يطاردها، ولا يعلم سيكون نهايته، فأثناء المطاردة تدخل المواطنين لفض المشاجرة بينهما، فسقط الزوج على الأرض إثر أزمة قلبية، لتكون نهاية المشاجرة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما، وانتقلت قوة من مباحث المركز للمعاينة والفحص، وتبين وفاة "خ.أ.م"، عامل، وفاة طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته "أ.ن"، لخلافات أسرية.

وهربت الزوجة للشارع، وخلال مطاردة الزوج لها تدخل عدد من الجيران، وأثناء فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض دون أي تدخل من أحد وتوفى على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

"أعظم انتصاراتي".. زوجة تقتل زوجها بالقليوبية
وتبقى هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي".. هذه الكلمات كتبها أحد الشباب   في منطقة طنط الجزيرة في مركز طوخ، بمحافظة القليوبية، ولكنه لم يعلم أن هذا "الاختيار الجميل"، كان قاتلًا.

خلاف طبيعي حدث بين زوج وزوجة، يحدث مثله يوميًا بين كل الأزواج، إلا أن نهايته لم تكن طبيعية، وعادية، حيث تصاعد الخلاف بينهما في منزل الزوجية الموجود لتحضر الزوجة سكينًا من المطبخ، وتسدد لزوجها طعنة في الصدر أنهت حياته على إثرها.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض، سكين، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

زوج يقتل زوجته ويحاول الانتحار
من القليوبية إلى بني سويف، حيث دبت الغيرة في قلب زوج، بعد أن قررت رفع دعوى خلع ضده، بسبب صعوبة الحياة معه، فقرر أن ينفذ مقولة "يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل"، حيث سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، ولم يكتف بذلك، وبعد قتل زوجته، شعر بحالة كبيرة من اليأس والإحباط، فقرر قتل نفسه والانتحار، وبالفعل قطع شرايينه، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، ونُقل تحت حراسة مشددة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

طبيب يقتل زوجته بالدقهلية
وفي محافظة الدقهلية، كانت جريمة قتل الطبيبة على يد زوجها الطبيب،  فكانت ياسمين حسن يوسف، ٢٦ سنة، طبيبة أسنان قُتلت على يد  زوجها الطبيب محمود مجدى عبدالهادى، 29 سنة، طبيب أسنان، بعدماةانهال عليها بالضرب ولم يشعر بنفسه إلا وهو يمسك سكينة كانت بجواره وقتلها ولا يعلم عدد الطعنات قائلا في اعترافاته أمام النيابة، "كانت نفسيتى تعبانة منها ومش عارف أنا قتلتها إزاي مكنتش أقصد أموتها كنت عايزها تسكت ومش عارف طعنتها كام طعنة".

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

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