ترسيم "قمامصة جدد" لإيبارشية ببا والفشن



وكان نيافته قد صلى القداس الإلهي كنيسة الشهيد أبي سيفين بفابريقة ببا، وخلاله رسم بيمن القمص أنطون كاهن الكنيسة ذاتها، قمصًا.



كما صلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بقرية بني هاشم، مركز ببا وخلاله رسم كاهن الكنيسة ذاتها القس يعقوب تادرس إلى جانب القس أبرآم ونيس كاهن كنيسة القديس الأنبا أبرآم بعزبة غالي، مركز ببا في رتبة القمصية.





وصلى نيافته كذلك القداس الإلهي في كنيسة القديس مارمرقس الكاروز بعزبة مرقس، مركز ببا، وفيه رسم القس باسليوس ثابت كاهن الكنيسة قمصًا.

شهدت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا الفترة الماضية نشاط رعويًّا مكثَّفًا لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية، حيث قام نيافته بعدد من الزيارات الرعوية لبعض كنائس الإيبارشية، وصلى قداسات بهذه الكنائس ومنح خلالها أربعة من الآباء الكهنة رتبة "قمص".