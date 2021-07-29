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وقائع جديدة في حادث مصرع أحد شباب ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم (مستند)

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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كشفت التقريرالطبي الخاص بوفاه الشاب ذوى الأحتياجات الخاصة، وفاته بهبوب حاد بالدورة الدموية.

وتضمن التقرير الطبي أن الشاب احمد أشرف احمد على، أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مما إدى الى توقف عضله القلب ناتج ن أشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالصدر ناتج عن إدعاء سقوط من علو.

توصلت تحريات ضباط مركز شرطة أول الفيوم، إلى أن لا يوجد أى شبهه جنائية فى الوفاة.

حيث تلقي اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة إصابة شخص إثر سقوطة من أحد نوافذ منزله علي رأسه.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة أنتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وكتابة تقرير مفصل عن الوفاة، ووصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطب عليها وتسليمها إلى اسرته لدفنه بمقابر العائلة.
وقائع جديدة في حادث مصرع أحد شباب ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم (مستند)
وقائع جديدة في حادث مصرع أحد شباب ذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم (مستند)

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