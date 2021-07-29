58 % ارتفاع في صادرات مصر من الجلود والأحذية خلال 6 أشهر





قفزت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 58% خلال النصف الأول من العام الجاري; لتسجل 41.764 مليون دولار في مقابل 26.496 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية اليوم الخميس، زيادة صادرات القطاع خلال يونيو الماضي بنسبة 77.3% لتبلغ 6.207 مليون دولار في مقابل 3.501 مليون دولار خلال يونيو 2020.





وشهدت صادرات الجلود ومنتجاتها والأحذية - خلال الربع الثاني من العام الجاري - نموا بنحو 170% لتسجل نحو 23.523 مليون دولار في مقابل 8.716 مليون دولار خلال نفس الربع من 2020.





وزادت صادرات الجلود ومنتجاتها والأحذية - خلال الربع الأول من 2021 - بنسبة 19.5% لتبلغ 21.241 مليون دولار في مقابل 17.78 مليون دولار خلال الربع الاول من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن شهر إبريل 2021 شهد أعلى نسبة نمو 196% لتبلغ قيمة الصادرات نحو 7.392 مليون دولار في مقابل 2.5 مليون دولار خلال إبريل 2020، يليه شهر مايو بنسبة 155% بقيمة 6.924 مليون دولار في مقابل 2.715 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.





وسجل شهر مارس ثالث أعلى معدلات الزيادة في صادرات مصر من الجلود والأحذية والمصنوعات والملابس الجلدية، بنمو 102.4% لتسجل 9.587 مليون دولار في مقابل 4.737 مليون دولار، ثم يناير بنسبة 4.7% وبقيمة 6.809 مليون دولار، ولكنها شهدت تراجعا خلال فبراير بنسبة 26.2% لتبلغ 4845 مليون دولار مقابل 6.538 مليون دولار.





ولفت التقرير إلى استحواذ صادرات "دباغة الجلود" على 92.55% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 38.635 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021، حيث تسيطر 6 دول على 92% من قيمة تلك الصادرات، ويأتي على رأسها "الصين الشعبية" بقيمة 14.539 مليون دولار مستحوذة على 38% من القيمة، تليها "اسبانيا" بقيمة 8.056 مليون دولار.





وبلغت صادرات مصر من قطاع دباغة الجلود إلى "الهند" نحو 4.343 مليون دولار، وإلى "البرتغال" بقيمة 3.607 مليون دولار، وإلى "هنج كنج" نحو 2.861 مليون دولار ، ولإيطاليا نحو 2.174 مليون دولار.





وسجلت صادرات مصر من "الأحذية والفوندي والملابس والمصنوعات الجلدية "نحو 3.109مليون دولار خلال الفترة من "يناير- يونيو 2021" منهم نحو 2.496 مليون دولار أحذية وفوندي بنسبة 5.98% من إجمالي قيمة صادرات القطاع، ونحو 613.318 ألف دولار من المصنوعات والملابس الجلدية بنسبة 1.47% من الإجمالي.





وسيطرت 6 دول على 90.4% من إجمالي صادرات الأحذية والمصنوعات الجلدية بقيمة 2.809 مليون دولار، يأتي على رأسها" السودان" بقيمة 1.523 مليون دولار لتستحوذ على 49% من الإجمالي، تليها "إيطاليا" بقيمة 535.828 ألف دولار.





وصدرت مصر أحذية ومصنوعات جلدية إلى "إسبانيا" بقيمة 257.29 ألف دولار، وإلى "تايوان" بقيمة 220.968 ألف دولار، وإلى "الولايات المتحدة الأمريكية" بنحو 188.062 ألف دولار، واليمن بنحو 84.298 ألف دولار.