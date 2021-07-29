الأهلي يتلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة.. طالع التفاصيل

تلقى النادي الأهلي، خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، اعتبارًا من مباريات الاثنين الموافق 2/8/2021.





وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي أنه سيقوم في وقت لاحق بتحديد الجدول الجديد للمباريات في أقرب وقت وإبلاغ النادي به.





ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على أسوان، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.





ويدخل الأهلي مباراة أسوان، وفي رصيده «55 نقطة»؛ جمعها من 25 جولة بعدما حقق الفوز في 16 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي».





وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.





فيما يدخل أسوان مباراة اليوم في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 27 مباراة.





وتضم قائمة الأهلي لمباراة أسوان الليلة 21 لاعباً، وهم:





حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.



