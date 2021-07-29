مفاجأة سارة لبرشلونة بشأن إصابة نجم الفريق

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن وضع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني قبل أسابيع قليلة من بداية الموسم الجديد.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كوتينيو تدرب بالكرة أخيراً بعد إنتظار طويل ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية قريبًا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوتينيو غاب عن البارسا منذ شهر ديسمبر 2020 الماضي، بسبب إصابة قوية تعرض لها.