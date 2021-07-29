أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 30 يوليو الجاري في مصر، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 30/7/2021 في مدن ومحافظات مصر.





حالة الطقس غدا الجمعة في مصر





أوضحت "الأرصاد" أن طقس الغد شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، حار، رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد نهارًا، ويكون معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء ليلًا.





وقالت عن حالة البحر المتوسط، إنه سيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحول حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر





العظمى الصغرى





القاهرة 38 26





الإسكندرية 33 26





وادي النطرون 35 24





طنطا 37 24





شبين الكوم 37 25





دمنهور 34 25





بلطيم 33 24





مطروح 32 24





السلوم 34 22





سيوة 40 23





بورسعيد 33 26





دمياط 33 24





الزقازيق 38 25





المنصورة 36 25





الإسماعيلية 38 24





السويس 38 26





العريش 35 24





رفح 34 24





رأس سدر 36 25





نخل 37 21





نويبع 38 29





طابا 36 24





كاترين 33 17





الطور 34 26





شرم الشيخ 39 30





الغردقة 40 29





مرسى علم 38 27





الفيوم 38 26





بني سويف 38 26





المنيا 39 26





أسيوط 39 26





سوهاج 39 26





قنا 40 26





الأقصر 41 27





أسوان 41 28





إدفو 41 27





أبوسمبل 40 27





الوادي الجديد 40 27





شلاتين 38 26





أبورماد 37 26





حلايب 35 27





رأس حدربة 34 27