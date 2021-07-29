محافظ الفيوم يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه

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محافظ الفيوم يهنئ مدير الأمن الجديد بتولي مهام منصبه
الخميس 29/يوليو/2021 - 05:00 م
الفيوم : ريهام على
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قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، التهنئة للواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم الجديد، الذي تولى المسئولية خلفًا للواء رمزي المزين، خلال حركة تنقلات الشرطة الأخيرة.
وأشاد محافظ الفيوم، خلال زيارته لمقر مديرية الأمن بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصرنا الغالية، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، فضلًا عن التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، وإنهاء الخصومات الثأرية، بهدف حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق دون الأمن والأمان.
وأكد محافظ الفيوم، على التعاون المتكامل والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، بهدف النهوض بمحافظة الفيوم.
ومن جانبه، أعرب اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم الجديد، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومراكز المحافظة، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الانضباط بالشارع الفيومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التصدي الحاسم للجرائم والخصومات الثأرية، حقنًا للدماء، وحفاظًا على الأمن والسلم العام.
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