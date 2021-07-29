عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

وافق مسئولو نادي بيراميدز على رحيل نجم الفريق رمضان صبحي إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " عن وجود مفاوضات قوية من قبل نادي الزمالك من أجل ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي ، ودخوله ضمن الصفقة التبادلية الكبرى التي تجرى بين مسئولى الفريقين خلال الفترة الماضية.





وأوضح المصدر، أن رمضان صبحي وافق على الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وفي نطاق أخر حُسم أمر رحيل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك عن القلعة البيضاء، بعد توتر علاقته بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وشهدت الفترة الأخيرة مفاجأة من قبل كارتيرون لاعبه بقرار إداري بعدم ضمه لمعسكر برج العرب الحالي والذي يأتي بمثابة فترة إعداد للفريق قبل استئناف مبارياته بمسابقة الدوري وكأس مصر.





وعلم مسؤولو الزمالك بتوصل عبد الله جمعة لاتفاق نهائي مع إدارة بيراميدز على الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويحاول مسئولو الفريقين في أتمام صفقة تبادلية كبرى تتضمن رحيل رمضان صبحي إلى صفوف القلعة البيضاء مقابل حصول السماوي على خدمات عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وأحد من ثنائي حراس المرمى بنادي الزمالك محمد أبو جبل أو محمد عواد في ظل رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في رحيل أحدهم خلال الفترة المقبلة من أجل أجراء صفقات يحتاج إليها الفريق خلال الفترة المقبلة.



