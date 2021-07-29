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أول تعليق من هيثم شعبان بعد عودته لقيادة سيراميكا كليوباترا

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الكابتن هيثم شعبان، أن العلاقة بينه وبين مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف العام على الكرة، أكبر من اختزالها في علاقة عمل فقط، مشددًا على أن نادي سيراميكا كليوباترا بيته، ويشعر بروح الأجواء الأسرية بين جدرانه.

وأكد المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يتردد في قبول دعوة إدارة النادي، بشأن عودته لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر لم يستغرق ثوان معدودة، معتبرًا الدعوة أمر تكليف، لا يمكن التفكير فيه، خاصة وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أنه شريك كامل في تكوينه، واختيار كل عناصره.

وأضاف الكابتن هيثم شعبان: أعلم صعوبة المهمة، وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي سيراميكا كليوباترا، سواء بسبب الغيابات طويلة المدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب الإصابات، أو وضعية الفريق في جدول الدوري العام، نتيجة غياب التوفيق عن النتائج خلال الأونة الأخيرة.

وتابع المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا: نستهدف مبدئيًا تحسين النتائج، واعادة ترتيب الأوراق بشكل يعيد الفريق لمركز أفضل  في جدول ترتيب الدوري، والارتقاء بطموح اللاعبين، من أجل الوصول لأفضل مكانة خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري العام، وسنبدأ من اليوم في اعادة تقييم الموقف، وفرض حالة من التركيز، وأثق في التزام كل اللاعبين، وادراكهم لحساسية المرحلة الراهنة، وسط سباق محموم في القمة، وصراع محتدم في القاع، بين أكثر من فريق، ما يضفي صعوبات كبيرة على كل المباريات، بصرف النطر عن أسماء المنافسين ووضعيتهم في جدول المسابقة.

واختتم الكابتن هيثم شعبان تصريحاته بتوجيه الشكر للكابتن ضياء السيد، المدير الفني السابق لنادي سيراميكا كليوباترا، وجهازه المعاون، على الفترة التي قاد خلالها مسيرة الفريق، مشيرًا إلى أنهم بذلوا كل ما في وسعهم، وغياب التوفيق لا يقلل أبدًا من شأن الجهاز الفني السابق.

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