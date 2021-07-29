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تحصين أكثر من 3.4 مليون رأس ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون 755 ألف و82 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 956 ألف و49 رأس أبقار، 500 ألف و339 رأس جاموس، 245 ألف و22 رأس أغنام، 53 ألف 672 رأس ماعز" حتى 28 يوليو 2021.

وتحصين مليون 651 ألف و30 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 866 ألف و562 رأس أبقار، 491 ألف و921 رأس جاموس، 237 ألف و481 رأس أغنام، 53 ألف و72 رأس ماعز، 1994 راس جمال" حتى 28 يوليو 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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