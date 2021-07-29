معركة الرئيس التونسي قيس سعيد ضد الفساد الاقتصادي (فيديو)













معركة حامية يخوضها الرئيس التونسي للقضاء على الفساد في بلاده، حيث نهب 460 شخصا 4.8 مليار دولار.





عرض الرئيس التونسي صلحا جزائيا وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وخلال استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أوضح قيس سعيد أنه سيصدر نصا قانونيا ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، داعيا كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح، عوضا عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن.





لكنه شدد على أن هدفه الأساسي هو إعادة الأموال المنهوبة للشعب، واشترط أن يتعهد كل شخص في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل مدن البلاد الصغيرة والكبيرة، على غرار مشاريع البنى التحتية كالمستشفيات والمدارس.