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بإطلالة هادئة.. رانيا محمود ياسين تبهر الجمهور في أحدث ظهور

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة من أحدث جلسات تصوير لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "محمود ياسين"، بإطلالة هادئة في حديقة منزلها، حيث ارتدت نظارة شمس وتوب أبيض أنيق، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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