معتصم النهار مفاجأة كليب نجوى كرم... الليلة





أعلنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، عن موعد طرح كليبها الجديد مغرومة 2، وذلك عبر حسابها في "تويتر"، وكتبت: "24 ساعة تفصلنا عن كليب الأغنية الجديدة "مغرومة 2".



سيُطلَق الكليب اليوم الخميس عند السابعة مساء، وكما نشر الفجر الفني منذ أيام، أن هناك نجم عربي مشهور سيشاركها الكليب، فالنجم السوري معتصم النهار هو مفاجأة الليلة وسيكون موديل في الكليب، الذي تولّى إخراجه حسن غدار.



أغنية "مغرومة 2" من كل وألحان نبيل خوري، وهي الجزء الثاني من أغنية كرم "مغرومة"، التي أصدرتها في العام 1998، وجعلتها تتصدّر الترند بعد إعلانها منذ أيام عن تحضيراتها لعرض الأغنية.

