Advertisements

معتصم النهار مفاجأة كليب نجوى كرم... الليلة

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أعلنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، عن موعد طرح كليبها الجديد مغرومة 2، وذلك عبر حسابها في "تويتر"، وكتبت: "24 ساعة تفصلنا عن كليب الأغنية الجديدة "مغرومة 2".

سيُطلَق الكليب اليوم الخميس عند السابعة مساء، وكما نشر الفجر الفني منذ أيام، أن هناك نجم عربي مشهور سيشاركها الكليب، فالنجم السوري معتصم النهار هو مفاجأة الليلة وسيكون موديل في الكليب، الذي تولّى إخراجه حسن غدار.

أغنية "مغرومة 2" من كل وألحان نبيل خوري، وهي الجزء الثاني من أغنية كرم "مغرومة"، التي أصدرتها في العام 1998، وجعلتها تتصدّر الترند بعد إعلانها منذ أيام عن تحضيراتها لعرض الأغنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

4 ملايين يورو تهدد ضياع صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ ساعتين

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نجوى كرم تبدأ تصوير كليبها الجديد

فارس كرم يطرح فيديو كليب "سمع" في موسم عيد الفطر

حماده هلال يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته الجديدة "طحن في طحن"

نجوى كرم تطرح معذور قلبي عبر تطبيق ديزر وتتصدر الترند في أكثر من دولة عربية

نجوى كرم تشعل تويتر بأغنيتها الجديدة.. ولهذا السبب تم حذف كليب معذور قلبي

نجوى كرم تطرح كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" بعد طول انتظار (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

04:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان