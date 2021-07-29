Advertisements

تعرف على حقيقة القبض على الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار حول القبض على الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز.

وكشفت تصريحات صحفية، أنه لم يتم القبض على أي طبيب من معالجي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولكن تم القبض على أحد الأطباء الذي أجرى عملية جراحية لمذيعة شهيرة.

كما أن الرقابة تشدد على الحملات على العيادات والمستشفيات، لمنع حدوث أي اخطاء طبية.

وكان قد تبين أن ما تعرضت له ياسمين عبد العزيز مضاعفات وليس خطأ طبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

4 ملايين يورو تهدد ضياع صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

وفيات ومضاعفات.. الإهمال الطبي يُهدد أرواح المرضى في المستشفيات

تصل للشطب... "الأطباء" تكشف عقوبة الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز (فيديو)

هذه العقوبات تنتظره.. قصة إفشاء طبيب أسرار حالة ياسمين عبدالعزيز

"الأطباء" تكشف عن عقوبة الطبيب الذي سرب تفاصيل حالة ياسمين عبدالعزيز

طبيب: عقوبة إفشاء حالة ياسمين عبد العزيز قد تصل إلى الشطب (فيديو)

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

04:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان