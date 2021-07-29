تعرف على حقيقة القبض على الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار حول القبض على الطبيب المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز.



وكشفت تصريحات صحفية، أنه لم يتم القبض على أي طبيب من معالجي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولكن تم القبض على أحد الأطباء الذي أجرى عملية جراحية لمذيعة شهيرة.



كما أن الرقابة تشدد على الحملات على العيادات والمستشفيات، لمنع حدوث أي اخطاء طبية.



وكان قد تبين أن ما تعرضت له ياسمين عبد العزيز مضاعفات وليس خطأ طبي.