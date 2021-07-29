نجم أرسنال: نهدف إلى العودة لدوري أبطال أوروبا





يسعي نادي أرسنال تقديم نسخة أفضل منه هذا الموسم، وتحسين وضع الفريق في الدوري الإنجليزي و يطمح للعودة لدوري ابطال اوروبا، بعد غياب 4 سنوات عن البطولة.





وتحدث مدافع أرسنال “هولدينج “ مع صحيفة “جارديان” البريطانية عن طموح أرسنال الذي لا يريد أن يكون مثل تشيلسي، حيث قال: “أرى تشيلسي كخصم تنافسي بالنسبة لنا، أنا لا أراهم كفريق نطمح لأن نكون مثله، ولا أعتقد أنهم يروننا بهذه الطريقة أيضًا”.





وتابع:“هناك احترام متبادل بيننا، في ظل التاريخ الحديث بنهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي، وخوض المباريات الكبيرة بيننا،لا أعتقد أنه يجب أن نكون مثل تشيلسي لانهم فازوا بدوري أبطال أوروبا.”





وعن موقف أرسنال من الدوري الإنجيلزي، قال: “يجب أن تتحسن نتائجنا وموقعنا في الدوري بالطبع.” يذكر إن المدفعجية أنهي الدوري الإنجليزي وهم في المركز العاشر، بينما كان البلوز في المركز الرابع.





وعن حلم العودة لدوري أبطال أوروبا، قال: “يجب أن نهدف إلى العودة لدوري أبطال أوروبا، مع عدم وجودنا بالمسابقات الأوروبية هذا الموسم، ليس لدينا أي ازدحام في المباريات، ويمكننا التركيز حقًا على لقاءات الدوري”.



