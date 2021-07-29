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"معلم بالفيوم": الإنجليزى فوق المتوسط ولا يوجد به أي نقاط جدلية والاسئلة واضحة وسهله (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
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يقول محمد صلاح الديب، معلم أول لغة أنجليزية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم"القسم الأدبى اللغة الانجليزية " الحمد لله الامتحان ومستواه كان متوسط وفوق المتوسط ولايوجد به أى نقاط جدلية والاسئلة واضحة والأمتحان سهل للطالب المتوسط يحل 70 % من الامتحان ولاتوجد اى شكوى من الوقت.

وأكد أن طالب أدبى من حظه امتحان اليوم جاء بعد امتحان شعبة علمى والطالب الذكى قدر يطلع على نظام الامتحان وبعض النقاط خارج المنهج والامتحان لايعتمد على الحفظ او القواعد التى درسها الطالب ويجب ان يتعامل مع القطعه واللغة الانجليزية مادة تراكمية مثل باقى الإمتحانات والمفروض أن الطالب درارس اللغة الانجليزية لمدة 12 عاما والطالب المجتهد هو الذى بحث واجتهد وذاكر ولا يقتصرعلى القاعدة الموجودة بالمنهج لإن كل قاعدة لها شواذ والمفروض أن يذاكر اللغة بأكثر من معنى للكلمات.
وأضاف الامتحان سهل وليس امتحان جدلى، الحمد لله كان الختام لأمتحان شعبة المواد الادبية وكان ختامه مسك.

وبمقارنة امتحان اللغة الانجليزية لشعبة علمى فأمتحان أدبى أسهل بنسبة قليلة عن امتحان علمى، وأمتحان اليوم ليس كله من المنهج ولكن بعض الاسئلة من خارج المنهج وذلك كان متوقع.

وتابع أن الطالب الذى يشتكى من امتحان اليوم فهو طالب غير مركز وغير مستذكردروسه والقطعة التى جاء اليوم فى امتحان اللغة الانجليزية فالطالب مطالب بحل الأسئلة التى جاءت على القطعة وليست قطعة ترجمة.

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