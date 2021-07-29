Advertisements

تويتر تعمل على تطوير ميزة تسوق جديدة للعلامات التجارية

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:08 م
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
Advertisements
تعمل منصة تويتر على تطوير واختبار ميزة تسوق جديدة للعلامات التجارية، حيث تدعى الميزة "Shop Module"، وتسمح للعلامات التجارية والشركات عرض منتجاتها في أعلى حساباتها على المنصة، ما يوفر للمستخدمين فرصة تصفح واستكشاف المنتجات قبل شرائها من تلك الشركات.

كما أصبحت  تويتر آخر شبكات التواصل الاجتماعي التي ترغب بدخول قطاع التجارة الإلكترونية والاستفادة من النمو الكبير لهذا القطاع.

وأوضحت تويتر أن مرحلة الشراء بشكل مباشر عبر المنصة مازالت مبكرة، لكن هذه الميزة تساهم في تقليل الفجوة بين عملية البحث والشراء، حيث تتيح للعلامات التجارية استعراض منتجاتها ومعلوماتها وأسعارها ليقوم المستخدم بالتعرف عليها قبل القيام بالشراء من متجرها.

ويتوقع  أن تطلق الشركة قريبًا ميزة الشراء المباشر من تطبيقها وموقعها سواء من خلال قسم مخصص في حسابات الشركات أو من خلال التغريدات.

وتجدر الإشارة إلأى أن ميزة Shop Module متاحة حاليًا لعدد قليل من العلامات التجارية الموجودة في الولايات المتحدة فقط.

أخبار تهمك

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة لبرشلونة بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ 42 دقيقة

4 ملايين يورو تهدد ضياع صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

04:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان