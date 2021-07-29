تويتر تعمل على تطوير ميزة تسوق جديدة للعلامات التجارية

تعمل منصة تويتر على تطوير واختبار ميزة تسوق جديدة للعلامات التجارية، حيث تدعى الميزة " Shop Module "، و تسمح للعلامات التجارية والشركات عرض منتجاتها في أعلى حساباتها على المنصة، ما يوفر للمستخدمين فرصة تصفح واستكشاف المنتجات قبل شرائها من تلك الشركات.





كما أصبحت تويتر آخر شبكات التواصل الاجتماعي التي ترغب بدخول قطاع التجارة الإلكترونية والاستفادة من النمو الكبير لهذا القطاع.





وأوضحت تويتر أن مرحلة الشراء بشكل مباشر عبر المنصة مازالت مبكرة، لكن هذه الميزة تساهم في تقليل الفجوة بين عملية البحث والشراء، حيث تتيح للعلامات التجارية استعراض منتجاتها ومعلوماتها وأسعارها ليقوم المستخدم بالتعرف عليها قبل القيام بالشراء من متجرها.





ويتوقع أن تطلق الشركة قريبًا ميزة الشراء المباشر من تطبيقها وموقعها سواء من خلال قسم مخصص في حسابات الشركات أو من خلال التغريدات.



