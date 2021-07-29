موسيماني يتراجع عن الإطاحة بنجم الأهلي

رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل حسين الشحات عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





ويمتلك الشحات أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، لكن موسيماني رفض الاستغناء عن خدمات الشحات في الصيف القادم، مؤكدا أن اللاعب من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها داخل الفريق.





وظهر الشحات بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة بعد أن استطاع تسجيل أكثر من هدف قائد بها الفريق الأحمر للفوز في أكثر من مباراة.





ويلتقي الأهلي مع فريق أسوان اليوم الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



