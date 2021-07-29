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داعية إسلامي يدعو للرئيس السيسي بعد هذا القرار (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره بترميم وتطوير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال "العزازي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "تحية شكر باسم كل المحبين لأهل بيت النبي".

وأضاف "أجرك الله أن مهدت مكانا وأكرمت بيت أهل بيت رسول الله، نسأل الله أن يديمك دائما في بيوته ومحبته ورعاية أهل بيت الله وجزاك خيرًا باسم كل المحبين جبر الله بخاطرك".

وفي ذات السياق علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على هذا القرار، قائلًا "خبر هائل وتعبير صادق من الرئيس على احترامه للقيم الدينية والروحية واحترامه للبعد الديني وفقه المحبة الموجود في الشعب المصري لآل البيت".

وأضاف "سعدت بخبر من الرئيس حفظه الله وأطال عمره، بتوجيهه بترميم آل بيت الرسول من ضمن الإصلاحات التي لا تعد ولا تحصى لمحبي آل بيت رسول الله الذي يوقرون الأولياء والصالحين ويحترمون أهل البيت".

وتابع: "الرئيس وجه بتطوير مقامات وأضرحة أهل البيت، بالإضافة إلى كافة الطرق والميادين المحيطة والمؤدية إلى تلك الأضرحة، هذا كلام محترم ويدل على اهتمام الدولة والرئيس بالبعد الروحي والنفسي لهذه الفئة من الناس التي تحترم الأولياء وآل بيت رسول الله، لا يزايد علينا في محبة آل بيت رسول الله أحدًا كائنا من كان".

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