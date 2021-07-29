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رانيا يوسف تبهر الجمهور من إجازتها الصيفية ببرشلونة

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء قضاء إجازتها الصيفية في إسبانيا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يوسف" بفستان أزرق أنيق، في برشلونة، مما آثار إعجاب جمهورها وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعيلقات.

وتشارك رانيا يوسف في الجزء الثاني من مسلسل "الحرامي2"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، كارولين عزمي، منة عرفة، عبد الرحمن القليوبي، توني ماهر، صلاح عبد الله، محمد مهران، والمسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج محمد سلامة.

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