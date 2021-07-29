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"التنظيم والإدارة" يوافق على التسوية لـ 88 موظفا بالتأمين الصحي

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
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قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ إنه تم الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب "التسوية" لعدد 88 موظفا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز- في تصريح، اليوم- أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسمائها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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