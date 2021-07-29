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رسميا.. مرسيدس تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "S 680 Guard 4MATIC"
الخميس 29/يوليو/2021 - 05:34 م
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أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عبشكل رسمي الكشف عن سيارتها الجديدة من S-Class، حيث تحمل السيارة اسم "S 680 Guard 4MATIC".
كما أن الشركة خصصت S 680 Guard 4MATIC والتي تقدم أعلى مستويات التصفيح VR10 مع زجاج متعدد الطبقات وعجلات خالية من الهواء. وتأتي السيارة بتجهيزات إضافية لحماية الهواء الداخلي من الغازات السامة.
تحمل السيارة كما يلمح اسمها أقوى محركات V12 من الشركة والذي ينتج 602 حصان ويتصل بناقل حركة عالي الأداء ونظام دفع العجلات الكلي. ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حولي 500,000 يورو.
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