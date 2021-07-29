Advertisements

رسميا.. مرسيدس تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "S 680 Guard 4MATIC"

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:34 م
مرسيدس S 680 Guard 4MATIC
مرسيدس S 680 Guard 4MATIC
Advertisements
أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عبشكل رسمي الكشف عن سيارتها الجديدة من S-Class، حيث تحمل السيارة اسم "S 680 Guard 4MATIC".

كما أن الشركة خصصت S 680 Guard 4MATIC والتي تقدم أعلى مستويات التصفيح VR10 مع زجاج متعدد الطبقات وعجلات خالية من الهواء. وتأتي السيارة بتجهيزات إضافية لحماية الهواء الداخلي من الغازات السامة.

تحمل السيارة كما يلمح اسمها أقوى محركات V12 من الشركة والذي ينتج 602 حصان ويتصل بناقل حركة عالي الأداء ونظام دفع العجلات الكلي. ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من حولي 500,000 يورو.

أخبار تهمك

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ أقل من ساعتين

4 ملايين يورو تهدد ضياع صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لبرشلونة بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:12 م

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

03:17 م

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

04:10 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان