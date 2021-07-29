رسميا.. مرسيدس تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "S 680 Guard 4MATIC"

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عبشكل رسمي الكشف عن سيارتها الجديدة من S-Class، حيث تحمل السيارة اسم " S 680 Guard 4MATIC".





كما أن الشركة خصصت S 680 Guard 4MATIC والتي تقدم أعلى مستويات التصفيح VR10 مع زجاج متعدد الطبقات وعجلات خالية من الهواء. وتأتي السيارة بتجهيزات إضافية لحماية الهواء الداخلي من الغازات السامة.



