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انتقادات حادة من المعارضة التركية لأردوغان وحكومته

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، الحكومة التركية، واتهمها بسرقة الأمل من الشباب، قائلًا «لا تنهض أمة شبابها فقد أمل».

 

جاء ذلك في مقطع فيديو، بثه أوزتراك على «تويتر»، وجه خلاله نصيحة إلى الحزب الحاكم، قائلًا «لا يمكن لدولة شبابها بلا أمل أن تتطلع إلى مستقبلها بثقة»، مؤكدًا أن حزبه إذا وصل للسلطة سيعمل على إعادة الأمل المسروق من الشباب التركي.

 

وقال أوزتراك، «وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمة، فإن 71 % من شبابنا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا قلقون بشأن وضع عائلاتهم المادي في السنوات المقبلة، وإن 63 % من شبابنا أحد أفراد أسرته فقد عمله خلال فترة الوباء، و77 % منهم طالبوا الحكومة بدعمهم أثناء تفشي (كورونا)».

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