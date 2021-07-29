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عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أسوان بعد قليل.

ويلتقي الأهلي بنظيره أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام أسوان جاء على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

البدلاء :- 
مصطفى شوبير - محمود وحيد - محمود متولي - حمدي فتحي - مروان محسن - بدر بانون - سعد سمير - والتر بواليا - جونيور أجاي.

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الكلمات المفتاحية

موسيمانتي الدوري المصري الأهلي أسوان

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