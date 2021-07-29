تداول 276 شاحنة و27 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم، شهدت تداول 276 شاحنة، وحجم تداول البضائع بلغ 27 ألف طن بضائع عامة.





وأوضح بيان- صادر عن الهيئة، أن حركة الواردات شملت ألفي طن، فيما شملت حركة الصادرات 25 ألف طن بضائع و52 شاحنة.





وشهد ميناء سفاجا، اليوم، استقبال السفينتين (محبة) و(الحرية 2)، فيما غادرت السفينة (Jumana)، وعليها 23 ألف طن فوسفات متجهة للهند، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية وصول وسفر للسفينة عمان.