تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة أبها السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به ودية أبها السعودي المقرر لها بعد قليل على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-





حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”





خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي





خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.





خط الهجوم : سيف الدين الجزيري



