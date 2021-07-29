إياد نصار أول المنظمين لفيلم "الباب الأخضر"





انضم النجم إياد نصار، لفريق عمل فيلم "الباب الأخضر"، من تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



حيث نجح المخرج رؤوف عبد العزيز فى التواصل مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائى، وتدور أحداث الفيلم الذى كتبه أسامة أنور عكاشة فى بداية الألفينيات، فى إطار اجتماعى حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.



وكانت كشفت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كواليس تقديم المخرج رؤوف عبد العزيز فيلم "الباب الأخضر" من تأليف أبيها الراحل، إن الفيلم من أقدم الأفلام التي كتبها أبى وذلك خلال فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها قبل رحيله.



وأضافت ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، أنه أثناء البحث في محتويات أبى اكتشفنا وجود فيلم "الباب الأخضر" وسط أعمال أخرى لم تر النور، وبمجرد معرفة المخرج رؤوف عبد العزيز تواصل معنا على الفور من أجل قراءته وتقديمه عملا سينمائيا .



وعن اختلاف وقت وظروف كتابة الفيلم، أوضحت نسرين عكاشة أنها حينما قرأت العمل شعرت أنه يتحدث عن واقعنا الحالى، واصفة الفيلم بأنه يصلح لكل زمان باستثناء استخدام التكنولوجيا ونمط حياتنا اليومية في الوقت الحالى .



