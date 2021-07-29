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تداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الموانئ  أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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