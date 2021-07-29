عاجل.. تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو





يلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب البرازيل، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.





وفاز منتخب مصر الأولمبي على أستراليا بثنائية نظيفة سجلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.





وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.





وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم 31 يوليو الجاري.





وقامت شبكة قنوات بي إن سبورتس بالإتفاق مع اللجنة المسئولة عن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2021، بنقل كافة المباريات الرياضية في الرياضات المختلفة من خلال قنوات بي إن سبورتس إكسترا 1 و2، حيث تنقل أيضًا على قناة بي إن سبورت المفتوحة، والتي ترددها كالتالي:





القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:12604.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة bein sport extra 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12604.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.



