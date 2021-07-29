Advertisements

عاجل.. تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب البرازيل، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على أستراليا بثنائية نظيفة سجلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم 31 يوليو الجاري.

وقامت شبكة قنوات بي إن سبورتس بالإتفاق مع اللجنة المسئولة عن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2021، بنقل كافة المباريات الرياضية في الرياضات المختلفة من خلال قنوات بي إن سبورتس إكسترا 1 و2، حيث تنقل أيضًا على قناة بي إن سبورت المفتوحة، والتي ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد:12604.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة bein sport extra 2
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12604.
الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر طوكيو بين سبورت البرازيل الاولمبي

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ يوم

الأهلي يحدد سعر بيع أجاي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي إلي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل أسوان الرسمي ضد الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

منذ ساعة الا ربع

خاص - بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لقمة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

القنوات الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2021.. تردد قناة "بي ان سبورت" المفتوحة

تردد قناة "beIN SPORTS" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تردد قناة "بي إن سبورتس إكسترا" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تردد قناة "بي إن سبورتس إكسترا" المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان في الدوري

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

عاجل.. ريال مدريد يقترب من طرد نجم جديد

06:30 م

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

05:01 م

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

12:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان