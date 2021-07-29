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قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.. تعرف على أضخم الصفقات حتي الآن

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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يشهد موسم الانتقالات الصيفية الحالي العديد من المفاجأت المدوية والصراعات بين الأندية، حيث تمت حتي الآن صفقات ضخمة، منها الذي كانت غير متوقعة لجماهير الساحرة المستديرة، ومنها الباهظة في ثمنها بشكل مثير، ومنها الجرئية نوعاً ما.

وبالرغم من نافذة الانتقالات لم تغلق بعد، لكن يوجد عدة صفقات كانت محاط الأنظار والحديث حتى الآن، فهل من مفاجأت متبقية تنتظر جماهير الكرة العالمية، أم يكتفي هذا الموسم بتلك الصفقات فقط؟ 

ويكثر الحديث هذه الفترة عن صفقات منتظرة قد تكون صفقة الموسم، على سبيل المثال رحيل “مبابي” عن باريس والذهاب للفريق الملكي، وإذا تمت هذه الصفقة، بلا شك ستصبح صفقة الموسم، كما يتوقع رحيل نجم الوسط الفرنسي “بوجبا” عن مانشستر يونايتد، ويذهب للفريق الباريسي او فريق ليفربول.

وهناك الكثير من الكلام عن انتقال اللاعب الإنجليزي “هاري كين” لفريق مانشستر سيتي، وايضاً يهتم الكثير من الأندية للحصول علي نجم بورسيا دورتموند “هافالاند” الذي يتوقع رحيله هذا الموسم والجهات الذي تنتظره عديدة.


ونعرض لكم في هذا التقرير، أقوي 10 صفقات شاهدها هذا الصيف حتي وقتنا الحالي:

1- إذا تحدثنا عن المفاجأة والصفقات الغير متوقعة، بالتأكيد سنذهب لصفقة “سيرجو راموس” الذي كانت ضربة هذا الموسم، وكان قد رحل كابتن فريق ريال مدريد السابق لفريق باريس سان جيرمان مقابل 16 مليون جنية استرليني، ويأمل الفريق الباريسي أن يكون “راموس” المفتاح الذي يفتح باب بطولة “دوري ابطال أوروبا”، حيث يذكر أن المدافع الأسباني حصل علي 4 دوري الأبطال مقابل لم يحصل عليها باريس ولا مرة.

بوابة الفجر: راموس بعد انضمامه إلى باريس: متشوق لبداية العمل

2- “سانشو” يعتقد البعض في انجلترا، أنها صفقة الموسم، اللاعب الشاب ذو الـ21 عام تألق مع بروسيا دورتموند بشكل كبير، حيث سجل 50 هدف وصنع 64 آخرين خلال المواسم الأربعة مع الفريق الألماني.وأنضم اللاعب للشياطين الحمر لمدة 5 سنوات، مقابل 73 مليون استرليني، ليصبح ترتيبه الرابع في قائمة أغلي صفقات ضمها فريق مانشستر يونايتد، وتندرج هذه الصفقة تحت بند الصفقات الباهظة.

بوابة الفجر: تفاصيل عقد سانشو مع اليونايتد

3-“فاران” رحل لفريق مانشستر يونايتد مقابل ٥٠ مليون يورو، وتعد من أغلي صفقات البيع الذي تمت في تاريخ ريال مدريد، وكانت صفقة حزينة بالنسبة لجماهير ريال مدريد، وصفقة مميزة بالنسبة لجماهير الشياطين الحمر.

بوابة الفجر: ريال مدريد يرحب بخروج فاران

4-“أشرف حكيمي”  أنضم اللاعب لفريق باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو، ومتوقع أن يقدم اداء مميز الموسم المقبل مع فريق العاصمة، كما تميز مع فريقه السابق انتر ميلان.

بوابة الفجر: أشرف حكيمي يعلن تعافيه من كورونا

5- “جورجينيو فينالدوم” اللاعب صاحب ال30 عام، انتقل من فريق ليفربول، إلي فريق باريس سان جيرمان، ويكون عقد فينالدوم مع باريس سان جيرمان  براتب 9.5 مليون يورو في الموسم ويمتد حتى يوينو 2024 .

بوابة الفجر: بايرن ميونيخ يفكر في فينالدوم

6- “إبراهيما كوناتي” اللاعب الفرنسي صاحب ال22، الذي رحل من فريق لابيزيغ إلي فريق ليفربول، مقابل 36 مليون يورو، ومن المتوقع أن يكون اللاعب هو الحل السحري، ل”يورجن كلوب” في مشكلة الوسط، الذي يعاني منها الفريق.

بوابة الفجر: الكشف عن حقيقة انتقال كوناتي إلى ليفربول في الصيف المقبل

7-“ديفيد ألابا” تعاقد ريال مدريد مع اللاعب النمساوى قادما من بايرن ميونخ الألماني، لمدة 5 مواسم، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادى البافارى، وقد قدم المدافع النمساوي اداء مميز بقميص النادي البافاري، حيث خاض ألابا 431 مباراة بقميص بايرن ميونخ في جميع المسابقات، سجل 33 هدفا وقدم 55 تمريرة حاسمة.

بوابة الفجر: أول تعليق من ألابا بعد انتقاله إلى ريال مدريد

8- “رودريجو دي باول” لاعب الأرجنتين صاحب ال27 عام، بعد الاداء المميز الذي قدمه مع منتخبه في كوبا أمريكيا، رحل من فريق أودينيزي إلي فريق اتلتيكو مدريد، مقابل 30 مليون يورو.

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9-“باستون داكا” اللاعب الأفريقي المهاري، الذي رحل من فريق سالزبورغ إلي فريق ليستر سيتي، مقابل 23 مليون يورو، ويتوقع أن تكون هذه الصفقة هي الأكثر تأثيراً هذا الموسم لفريق ليستر الإنجليزي.

ليستر سيتي يحسم صفقة الزامبي داكا

10- “أندريه سيلفا” البرتغالي المتألق، أنضم إلي فريق لايبزيغ مقابل 20 مليون يورو، قادماً من فريق ميلان الإيطالي، ويعد أندريه لاعب مميز صاحب أرقام مميزة منها، سجل 28 هدفًا في الدوري الألماني لصالح أينتراخت فرانكفورت ، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى روبرت ليفاندوفسكي.

بوابة الفجر: فرانكفورت يستعيد هدافه سيلفا قبل مواجهة بريمن بالبوندسليجا

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