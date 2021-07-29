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بسمه وهبة تعلن توقف "90 دقيقة".. ورسالة خاصة لإيمان الحصري

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، توقف برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور"، خلال شهر أغسطس، على أن يعاود الظهور مجددًا مطلع سبتمبر المقبل.

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة خاصة للإعلامية إيمان الحصري، قائلة:" بدعو لحبيبتي ايمان الحصري والمشاهدين.. منتظرينك وحشتينا".

وأكدت بسمة وهبة، أن برنامجها "90 دقيقة" سيعود مطلع سبتمبر المقبل، بفقرات ولقاءات قوية، مع مسئولين ونجوم الفن والرياضة.

وفي ذات السياق وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى الإعلامية إيمان الحصري والإعلامية أسماء مصطفى وكذلك الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد مرورهم بظروف صحية خاصة خلال الفترة الماضية.

قالت الحديدي خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، في رسالتها إلى الإبراشي: "خد حبوب الشجاعة وأنزل تاني، أحنا زي السمك نتحط في الشغل نتنفس ونعيش، وهو خرج من المستشفى ويتعافى من آثار كورونا وهو عنده آثار للمرض وإحنا زي المسرح جزء كبير له علاقة بالأداء ومدركة أن وائل متردد في العودة والعمل ولكن أتمنى أنك تاخد حبوب الشجاعة وترجع العمل لأنه أحيانًا في العمل الشفاء وهو جزء من حياتنا وكينونتنا وله علاقة برسالة نقدمها".

كما قالت في رسالتها إلى إيمان الحصري: عارفة أن اللي عديتي بيه مستحملوش بشر، وهي هتقدر تقوم وتقول اللي حصل وهو شأن لازم تواجهه وهي ناوية ده، وأتمنى ليكي الشفاء وأنك تتخلصي من الكذا عملية اللي جايين، وأنا عارفة إنك قادرة على ده، ليكي ولبيتك والناس اللي بتحبك".

تابعت الإعلامية: رسالتي الثالثة لأصغر الزملاء عمرًا ممن ذكرتهم، وهي أسماء مصطفى التي تتعرض لمرض شديد وتجربة مريرة وصعبة وأنا عارفة إنك هتعدي وعندك الإيمان والقوة علشان ولادك وزوجك وحبك للحياة والعمل، ويارب أرجع سبتمبر أشوفهم على الشاشة لأنهم وحشوني أوي".

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مصر بسمه وهبة ايمان الحصري 90 دقيقة

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