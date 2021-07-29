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تعرف على تشكيل أسوان الرسمي ضد الأهلي

الخميس 29/يوليو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل.

ويواجه أسوان نظيره الأهلي بعد قليل على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي :-
عمر رضوان - محمود شبانة - عبد العزيز موسى - عمرو الحلواني - أشرف مجدي - أحمد الألفي - محمد العشري - أحمد خالد - إيمانويل إيجيبتور - أحمد صغيري - سولمون منساه.

البدلاء :- 
طلعت الجبلاوي - محمد خليفة - أحمد عبد الظاهر - السيد فريد - هيثم الفيل - محمد جمال تريكة - محمد أسامة - عمرو ناصر - أحمد بلية.

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