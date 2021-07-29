شركة ميديا لايف تكشف مفاجآت بخصوص مصطفي قمر وتؤكد أنه صور تسع حلقات فقط



كلّفت شركة ميديا لايف للإنتاج الفني أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بتوجيه إنذار عرض على يد محضر بمبلغ 24.000 جنيه لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة التي أقامها الفنان مصطفي قمر ضد الشركة والتي لم يتم إعلانها به وصدر به حكمًا غيابيًا.



وأوضحت الشركة، في بيان منذ قليل بنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفي قمر التي تكشف من خلالها أن الفنان توجه لصرف شيكات نقدية اصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته لصرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير العشرة حلقات كاملة من برنامج "خمس نجوم " وهي مبالغ تزيد عن حقه المالي واصدر بيان ادعي فيه كذباً للامور غير صحيحه.



أضافت أن قمر، قام بالتوجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات حيث قام بتصوير 9 حلقات، فقط، من أصل 10 حلقات، إضافة إلى حصوله علي مبالغ نقدية بالزيادة عن تعاقده.



كما أشارت الشركة بالمستندات إلى أن ما يروج له مصطفي قمر بأن الحكم الذي حصل عليه هو تعويضا ادبيا لمكانته الفنية غير صحيح وأن الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر، إضافة إلى عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص علي ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج.



وكشفت الشركة بالمستندات تفاصيل التعاقدات والالتزامات المادية بين الشركة ومصطفي قمر الذي سبق له التعاقد مع الشركة لتقديم برنامج تليفزيوني من إنتاج الشركة "خمس نجوم" لعدد عشر حلقات وتم النص في العقد علي أن يتحصل على "مليون ومئتان ألف جنيها مصريا ى نظير أجره عن تصوير الحلقات كاملة إلا أنه لم يقم سوى بتصوير تسع حلقات فقط.



أضافت الشركة أن قمر تسلم مبالغ نقدية من الشركة بلغت قيمتها 1,352,258 جنيه (فقط مليون وثلاثمائة اثنان وخمسون ألف ومائتان ثمانية وخمسون جنيهاً) وذلك لان الفنان طالب الشركة بشكل ودي أن يحصل علي أجره كاملا قبيل الانتهاء من تصويره العشرة حلقات من برنامج "خمس نجوم"، لاحتياجه للمال بسبب تجهيزات زفاف نجله واكتفت بوعد الفنان للشركة باستكمال المتبقي من حلقات البرنامج وهو مالم يحدث .



يكون إجمالي ما تحصل عليه وما تقاضاة، إضافة إلي المبلغ الذي تم عرضه عليه وتسلمه شخصيا هو مبلغ 1,592,258 وهو مبلغ يزيد عما هو مستحق له نظير تصويره لعدد تسع حلقات فقط لذا فالفنان مطالب برد نحو خمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري للشركة، إضافة إلى مطالبته بالخسائر المادية التي تكبدتها الشركة لعدم التزامه باستكمال التصوير وتشهير الفنان بسمعه الشركة، كما أنه خالف بنود العقد المبرم بينه وبين الشركة في العديد من بنود العقد.



شركة ميديا لايف تكشف مفاجآت بخصوص مصطفي قمر وتؤكد انه صور تسع حلقات فقط



كلّفت شركة ميديا لايف للإنتاج الفني أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بتوجيه إنذار عرض على يد محضر بمبلغ 24.000 جنيه لسداد قيمة الشيك موضوع الجنحة التي أقامها الفنان مصطفي قمر ضد الشركة والتي لم يتم إعلانها به وصدر به حكمًا غيابيًا.



وأوضحت الشركة، في بيان منذ قليل بنود التعاقدات والالتزامات المادية بينها وبين مصطفي قمر التي تكشف من خلالها أن الفنان توجه لصرف شيكات نقدية اصدرتها الشركة لصالحه بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته لصرف هذه الشيكات في حال عدم التزامه بتصوير العشرة حلقات كاملة من برنامج "خمس نجوم " وهي مبالغ تزيد عن حقه المالي واصدر بيان ادعي فيه كذباً للامور غير صحيحه.



أضافت أن قمر، قام بالتوجه لصرف شيكات بالمخالفة لإقراره بعدم أحقيته في صرفها في حال عدم استكمال تصوير الحلقات حيث قام بتصوير 9 حلقات، فقط، من أصل 10 حلقات، إضافة إلى حصوله علي مبالغ نقدية بالزيادة عن تعاقده.



كما أشارت الشركة بالمستندات إلى أن ما يروج له مصطفي قمر بأن الحكم الذي حصل عليه هو تعويضا ادبيا لمكانته الفنية غير صحيح وأن الأمر هو توجهه لصرف شيكات نقدية ليست من حقه حسب الإقرار الذي وقعه قمر، إضافة إلى عدم وجود أي بنود في تعاقدات الشركة مع الفنان تنص علي ضرورة تصدره للحملة الدعائية للبرنامج.



وكشفت الشركة بالمستندات تفاصيل التعاقدات والالتزامات المادية بين الشركة ومصطفي قمر الذي سبق له التعاقد مع الشركة لتقديم برنامج تليفزيوني من إنتاج الشركة "خمس نجوم" لعدد عشر حلقات وتم النص في العقد علي أن يتحصل على "مليون ومئتان ألف جنيها مصريا ى نظير أجره عن تصوير الحلقات كاملة إلا أنه لم يقم سوى بتصوير تسع حلقات فقط.



أضافت الشركة أن قمر تسلم مبالغ نقدية من الشركة بلغت قيمتها 1,352,258 جنيه (فقط مليون وثلاثمائة اثنان وخمسون ألف ومائتان ثمانية وخمسون جنيهاً) وذلك لان الفنان طالب الشركة بشكل ودي أن يحصل علي أجره كاملا قبيل الانتهاء من تصويره العشرة حلقات من برنامج "خمس نجوم"، لاحتياجه للمال بسبب تجهيزات زفاف نجله واكتفت بوعد الفنان للشركة باستكمال المتبقي من حلقات البرنامج وهو مالم يحدث .



يكون إجمالي ما تحصل عليه وما تقاضاة، إضافة إلي المبلغ الذي تم عرضه عليه وتسلمه شخصيا هو مبلغ 1,592,258 وهو مبلغ يزيد عما هو مستحق له نظير تصويره لعدد تسع حلقات فقط لذا فالفنان مطالب برد نحو خمسمائة وعشرون ألف جنيه مصري للشركة، إضافة إلى مطالبته بالخسائر المادية التي تكبدتها الشركة لعدم التزامه باستكمال التصوير وتشهير الفنان بسمعه الشركة، كما أنه خالف بنود العقد المبرم بينه وبين الشركة في العديد من بنود العقد.



