المجد يضم مهاجم كوكاكولا





تعاقد مجلس إدارة نادى المجد برئاسة إسلام الصياد الصاعد مؤخراً للممتاز ب برئاسة إسلام الصياد مع مهدى صبحى مهاجم كوكاكولا السابق .





ووقع اللاعب على العقود فى حضور عبد المولى مهنى رئيس الجهاز الفنى وعمار فرج فرج المشرف على الكرة.





وسبق لصبحى اللعب لأندية غزل المحلة والرجاء والمريخ والإعلاميين وشارك مع حرس الحدود فى الحصول على كأس مصر.





ويذكر أن مهاجم المجد الجديد من مواليد 89 من أبناء محافظة الشرقية وسجل 5 أهداف فى الموسم الماضى.





وصعد فريق المجد السكندرى من القسم الرابع إلى الثانى فى موسمين متتاليين بدون هزيمة.





وبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد السبت الماضى تحت إشراف أحمد صالح المدير الفنى على ملاعب أفريكانا .



